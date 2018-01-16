شاهد: رجل إطفاء ينقذ طفلا من حريق ويلقيه من الشرفة

أظهر مقطع فيديو لحظات دراماتيكية لإنقاذ طفل من حريق في أحد المنازل بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

ويظهر في المقطع، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد رجال الإطفاء وهو يحمل طفلا عقب إنقاذه من حريق في أحد المباني، وينزل على سلم الإطفاء قبل أن يقوم بإلقاء الطفل لزميله الواقف على الأرض، حيث التقطه الأخير بمهارة.

والتقط الفيديو بواسطة كاميرا مثبته في خوذة ضابط بالإطفاء سكوت ستروب، والذي كان موجودا في موقع الحريق. ونشر الفيديو على صفحة نقابة عمال الإطفاء الأحد.

وقال النقيب إريك جاكسون لوسائل إعلام محلية: "لقد كنا نمسك بالأطفال مثل كرة القدم.. حرفيا. كان هناك بالغون في الشرفة كانوا يسقطون أطفالهم الرضع في أيادينا. كان لدينا عدد من رجال الإطفاء يمسكون بالأطفال. لقد كان أمرا لا يصدق".

وقالت وسائل إعلام محلية إن نحو 12 شخصا أصيبوا في الحريق، وكانت أغلب الإصابات ناتجة عن استنشاق الدخان.