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منوعات|الأردن

شاهد: أردنية تعمل في إصلاح سيارات للنساء فقط

16/1/2018

عادة ما تُشاهد امرأة أردنية في مدينة إربد وهي تنظر بتمعن أسفل غطاء محرك سيارة، واضعة في يديها قفازا برتقالي اللون ومرتدية ملابس ملطخة بشحم وزيوت.

هذه المرأة هي فنية إصلاح سيارات تدعى بلقيس بني هاني (34 عامًا) وهي تملك واحدة من أوائل ورش إصلاح السيارات التي تعمل بها نساء ومخصصة للنساء فقط أيضًا.

وبدأت ورشة أو (كراج زهرة إربد) لبلقيس في استقبال زبوناتها في أواخر عام 2017.

وتقول بلقيس إنها قررت العمل بهذا المجال لتوفر مكانًا آمنًا يمكن للنساء فيه إصلاح سياراتهن دون حاجة لمرافقة أقرباء لهن من الذكور.

وتنتقد بلقيس، وهي أم لطفلين، محاولات كثيرين دفعها لامتهان عمل خاص بالنساء، مشددة على أنها تتمسك بالعمل كفنية إصلاح سيارات متحدية محرمات اجتماعية.

وتوضح فنية إصلاح السيارات، أن العمل في مجال التجميل أو الحياكة تقليدي جدًا وأنها ترغب في أن تؤدي عملًا تكون لها فيه بصمة وأثر.

وتوضح زبونة لبلقيس حاليًا تدعى ندى عبد الله الدهني أنها كانت تضطر إلى الانتظار لأسابيع قبل أن يوافق زوجها أو ابنها على أخذ سيارتها لإصلاحها قبل افتتاح ورشة زهرة إربد.

وتشير بلقيس إلى أن هدفها الآن هو تدريب النساء على أن يصبحن فنيات إصلاح سيارات، كما تأمل أن توفر فرص عمل للنساء من خلال افتتاح مزيد من الورش التي تخصص للنساء في أنحاء المملكة الأردنية.

ويمثل معدل بطالة النساء في الأردن تحديًا هائلًا لاقتصاد المملكة.

ويفيد البنك الدولي أنه اعتبارًا من 2014 بلغت مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة 22% مقابل 87% للرجل.

المصدر : رويترز
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