باحثون: الرضاعة تخفض خطر إصابة الأم بالسكري

أكدت نتائج دراسة أمريكية أجريت على مدى أكثر من 30 عاما، أن الأمّ عندما ترضع طفلها فإنها تخفض بذلك على ما يبدو خطر إصابتها بمرض السكري فيما بعد.

وتبين من خلال الدراسة أن احتمال إصابة الأمهات اللاتي أرضعن أولادهن فترة تراوحت بين ستة إلى 12 شهرا بمرض السكري انخفض بنسبة 47% مقارنة بنساء أطعمن أطفالهن بأغذية جاهزة، كما انخفضت نسبة الإصابة بالسكر ي بواقع 25% بين نساء المجموعة التي أرضعت فترة تصل إلى ستة أشهر وذلك حسبما ذكر فريق الباحثين تحت إشراف إريكا جوندرسون من شركة "كايزر بيرماننت" الأمريكية للتأمين الصحي في دراستهم التي نشرت اليوم الثلاثاء في مجلة "جاما إنترنال ميديسِن" للأبحاث الطبية.

وكان علماء الطب يرجحون منذ فترة طويلة أن الرضاعة ليست جيدة للرضيع فقط بل لها مميزات صحية للأم أيضا، كما كانت هناك إشارات في الماضي أكدت انخفاض خطر إصابة الأم بمرض السكري، عندما ترضع أطفالها بشكل طبيعي، غير أن هذه الدراسات كانت تستند في الغالب إلى البيانات التي تذكرها النساء المشاركات في الدراسة وليس إلى أبحاث طبية.

وقام فريق الباحثين تحت إشراف جوندرسون خلال هذه الدراسة بتتبع الحالة الصحية لـ 1238 امرأة منذ أن كانت أعمارهن تتراوح بين 18 و30 عاما وذلك في الثمانينيات ثم أنجبن طفلا واحدا على الأقل، ثم أخضع الباحثون هؤلاء النساء لفحص طبي كل خمس سنوات خلال الثلاثين عاما التالية لبدء الدراسة.

وأدرج الباحثون خلال تحليل نتائج الدراسة تأثيرات أخرى على مرض السكري من بينها التغذية والنشاط الجسدي والطول، فوجدوا علاقة قوية بين فترة الرضاعة وانخفاض خطر الإصابة بالسكر ي حتى عند مراعاة جميع العوامل المحتملة الأخرى وذلك حسبما جاء في بيان جوندرسون عن الشركة.

وتبين للباحثين أيضا أن الرضاعة تترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالسكري بصرف النظر عما إذا كانت الأم مصابة بسكر الحمل أم لا.

وقالت زاندرا هومل من معهد أبحاث السكري في مدينة نويهربرغ الألمانية في سياق تعليقها على الدراسة إن النتائج تؤكد ما خلصت إليه أبحاث سابقة ولكن هذه المرة اعتمادا على عدد أكبر من النساء واعتمادا على فترة زمنية أكبر بشكل واضح، موضحة أن الباحثين قد راعوا عوامل أخرى في الدراسة مثل التغذية والحركة، ورأت أن ذلك يقوي مصداقية النتائج.

وفي إطار تعليقهم على الدراسة في مجلة "غاما انترنال ميديسن" فسر الباحثون تأثير الرضاعة الواقي من السكري بتأثير هورمونات مرتبطة بالرضاعة على البنكرياس، وأكدت هومل أن مستويات هورمون الرضاعة برولاكتين تكون مرتفعة أثناء الحمل وفترة الرضاعة، مشيرة إلى أن دراسات على الحيوانات توضح أن خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس تستفيد من ذلك.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت بالفعل أن الرضاعة تخفض أيضا خطر إصابة الأمهات فيما بعد بأورام الثدي أو أورام المبيض.