البث الحي
منوعات|فرنسا

شاهد: لحظة فرار أحد مرتكبي عملية السطو على فندق ريتز كارلتون

15/1/2018

أظهر تسجيل مصور حصلت عليه محطة "بي إف إم- تي في" أحد مرتكبي عملية السطو على فندق ريتز كارلتون في العاصمة الفرنسية باريس، وفراره على متن دراجة نارية.

التسجيل المصور الذي تم التقاطه من موقع يطل على شارع كامبون والمدخل الجانبي للشارع، أظهر أيضًا أحد الجناة وهو يحاول الفرار من مدخل الفندق المغلق قبل أن تلقي عناصر الأمن القبض عليه.

ووجهت اتهامات أولية للمهاجمين الثلاثة في عملية سرقة مجوهرات اتسمت بالجرأة شهدها فندق ريتز كارلتون.

وقال مسؤول قضائي، السبت، إن الثلاثة أودعوا السجن ويخضعون للتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة سرقة مسلحة منظمة والتهديد واستخدام العنف الجماعي بالسلاح، ضمن اتهامات أخرى.

وتمكن شريكان آخران من الفرار بعد عملية السطو التي وقعت الأربعاء الماضي.

كانت السلطات قد أعلنت أنها تمكنت من استعادة كافة المسروقات، والتي قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين و500 ألف يورو (5.4 ملايين دولار).

وبحسب تسجيلات الشرطة، دخل الثلاثة من باب الخدمات، وحطموا الواجهات الزجاجية لعرض المجوهرات وألقوا الحقائب التي تحوي المسروقات من نافذة باتجاه شركاء آخرين فروا على متن سيارة ودراجة بخارية خفيفة.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)