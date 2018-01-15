شاهد: سباق للجري في إسطنبول تضامنا مع القدس

شهدت مدينة إسطنبول التركية، الأحد سباقا للجري، تضامنا مع مدينة القدس المحتلة، شارك فيه عدد كبير من المواطنين الأتراك والأجانب المقيمين فيها، رغم برودة الطقس وغزارة الأمطار.

وبدأ السباق من منطقة "جكمكوي" وانتهى عند النصب التذكاري لضحايا محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016 15 عند جسر البوسفور بالجانب الآسيوي.

ونظمت الفعالية من قبل نادي "أونجو" للشباب والرياضة، بمشاركة بلدية إسطنبول الكبرى، وبلدية منطقة أوسكودار، وجمعية "أوندار" للأئمة والخطباء، تحت شعار "العَلَم بيدك".

وقال رئيس بلدية أوسكودار حلمي تركمان، في حديثه لوسائل الإعلام، إنّ الفعالية نظمت للاحتجاج على القرار الأمريكي باعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، عاصمة لإسرائيل.

وأكد تركمان على أنّ القدس خط أحمر، قائلا "نريد أن يعرف العالم مدى حساسية القدس بالنسبة لنا، وهذه المرة ليست بالكلام بل بالفعل، على الرغم من برودة الطقس والأمطار، فعدد المشاركين كبير".

أما رئيس نادي "أونجو" للشباب والرياضة، فقال "منذ 1948 ومدينة القدس تحت الاحتلال، وهناك مساعٍ لكي تكون المدينة عاصمة لإسرائيل، وبنضالنا جميعا لن نسمح بحدوث ذلك".

وأطلق شارة البداية رئيس بلدية أوسكودار والمعتقل الفلسطيني السابق في السجون الإسرائيلية محمد الطويل.

وحمل المتسابقون في أيديهم الأعلام التركية والفلسطينية ولافتات كتب عليها "إسرائيل دولة إرهابية" و"لا تحزن إنّ الله معنا".

وفي نهاية السباق زار المتسابقون النصب ودعوا للشهداء.