شاهد: توأما باندا يستمتعان بتساقط الثلوج في فيينا

استمتع توأما الباندا الصغيران فو فنغ وفوبتساقط الثلوج للمرة الأولى في حديقة حيوان فيينا اليوم الإثنين.

وأظهر المقطع المصور الذي بثته حديقة الحيوان الصغيرين يلعبان وسط الثلوج ويتسلقان الأشجار.

وانضمت إلى الصغيرين والدتهما يانغ يانغ.

ويعتقد أن الموطن الأصلي للباندا جبال وغابات جنوب الصين وتستطيع التكيف بشكل جيد مع أوضاع الطقس المتجمدة.

وقالت إيفلين دونجل، حارسة بالحديقة "صغيرا الباندا والثلوج يشكلان مزيجا رائعا، فالصغيران مستمتعان حقا بتواجدها هنا. يغمرهما المرح، ويقفزان سعيدين للغاية، ويتسلقان الأشجار ويستمتعان بالثلوج، وهما لا يحبان حرارة الصيف العالية، وعندما يحدث هذا يصبحان كسولين ويبحثان عن الظل، ويصبحان بطيئين للغاية فعلا، لكن أيام الشتاء هذه تثيرهما حقا".

وأضافت "الباندا محمية بشكل جيد من البرد، فلديها فراء سميك حقا، ما يجعلها دافئة، بل إن هناك فراء على أقدامها، لذلك فحتى المشي على الثلج والجليد لا يؤثر فيها، بل إنها تتكيف مع المشي على الثلوج. إنهما (صغيرا الباندا) يسيران ببطء أشبه بمجراف الثلج، يدفعان الثلوج أمامهما".