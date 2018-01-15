البث الحي
منوعات|النمسا

شاهد: توأما باندا يستمتعان بتساقط الثلوج في فيينا

15/1/2018

استمتع توأما الباندا الصغيران فو فنغ وفوبتساقط الثلوج للمرة الأولى في حديقة حيوان فيينا اليوم الإثنين.

وأظهر المقطع المصور الذي بثته حديقة الحيوان الصغيرين يلعبان وسط الثلوج ويتسلقان الأشجار.

وانضمت إلى الصغيرين والدتهما يانغ يانغ.

ويعتقد أن الموطن الأصلي للباندا جبال وغابات جنوب الصين وتستطيع التكيف بشكل جيد مع أوضاع الطقس المتجمدة.

وقالت إيفلين دونجل، حارسة بالحديقة "صغيرا الباندا والثلوج يشكلان مزيجا رائعا، فالصغيران مستمتعان حقا بتواجدها هنا. يغمرهما المرح، ويقفزان سعيدين للغاية، ويتسلقان الأشجار ويستمتعان بالثلوج، وهما لا يحبان حرارة الصيف العالية، وعندما يحدث هذا يصبحان كسولين ويبحثان عن الظل، ويصبحان بطيئين للغاية فعلا، لكن أيام الشتاء هذه تثيرهما حقا".

وأضافت "الباندا محمية بشكل جيد من البرد، فلديها فراء سميك حقا، ما يجعلها دافئة، بل إن هناك فراء على أقدامها، لذلك فحتى المشي على الثلج والجليد لا يؤثر فيها، بل إنها تتكيف مع المشي على الثلوج. إنهما (صغيرا الباندا) يسيران ببطء أشبه بمجراف الثلج، يدفعان الثلوج أمامهما".

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)