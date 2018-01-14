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شاهد: طقوس هندية في احتفالات مهرجان الحصاد

14/1/2018

أُشعلت النيران والموسيقى والرقص في أجزاء من شمال الهند ضمن طقوس مهرجان الحصاد "لوهري"، الذي بدأ يوم السبت.

ويمثل المهرجان موسم حصاد المحاصيل الشتوية، وبدء الربيع، ويحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمزارعين، كما أنه يمثل بداية السنة الجديدة للسيخ.

وخرج السكان في مدينتي أمريتسار وشانديغار بالزي التقليدي الذي يحتفل به مع العائلة والأصدقاء.

كما احتشد الوافدون حول أضواء النيران، ورددوا الأغاني الشعبية وقذف الأرز المنتفخ، والفشار والحلويات التقليدية الأخرى في النيران.

وعادة، يواصل الهنود احتفالاتهم بمهرجان الحصاد لعدة أيام، كما ينظم المهرجان لتكريم الشمس وشكرها على المحصول الوفير، وفقا لمعتقداتهم.

ويعرف المهرجان باسم "بونجال" في المناطق الجنوبية الهندية مثل تاميل نادو وأجزاء من ولاية أندرا براديش وكارناتاكا، حيث يقام سنويا خلال شهر يناير وحتى منتصف فبراير/شباط أي في موسم حصاد الأرز وقصب السكر داخل الهند.

وفي شمال شرق ولاية أسام، يعرف باسم "بيهو"، وفي بقية الهند يعرف باسم "ماكار سانكرانتي".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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