البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد: طفل سوري يعمل "ملمع أحذية" يعود لدراسته ورياضته

14/1/2018

يعيش الطفل السوري محمد خالد، فرحة العودة إلى صفوف الدراسة، بعد فرحة اشتراكه بصالة رياضية مدى الحياة بولاية "أدي يامان" جنوبي تركيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

الطفل السوري محمد خالد (12 عاما)، الذي يعمل ملمّع أحذية بولاية أدي يامان، انتشرت له صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع، وهو ينظر إلى صالة رياضية في المدينة، تدل على رغبته بممارسة الرياضة داخل الصالة، غير أنه لا يملك النقد الكافي للاشتراك فيها.

وعلى إثر انتشار صورته، تواصل صاحب الصالة، مع الطفل السوري، وحقق له اشتراكا مجانيا في صالته مدى الحياة، ليبث السرور في نفس محمد.

ومع تداول خبر الطفل محمد في زوايا الصحف ووسائل الإعلام، تحركت مديرية التربية في "أدي يامان"، لضمه إلى صفوف الدراسة.

وأمر "مته قزل قايا"، مدير تربية "أدي يامان"، بتسجيل قيد الطفل محمد، في مدرسة أتاتورك الابتدائية.

وفي يومه الدراسي الأول، عاش "محمد" سعادة الجلوس في المقعد الدراسي، بعد أن عاش فرحة الدخول إلى الصالة الرياضية قبل فترة وجيزة.

وقال محمد خالد، إنه يرغب أن يصبح طبيبًا في المستقبل بعد أن ينهي دراسته، معربًا عن شكره للشعب التركي في هذا الإطار.

بدوره أعرب جنكيز، والد الطفل محمد، عن سعادته لالتحاق ابنه بالمدرسة، مقدما شكره للشعب التركي.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)