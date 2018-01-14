شاهد: طائرة تركية تنزلق عن المدرج ونجاة جميع ركابها

انزلقت طائرة على أحد المدارج عقب هبوطها شمال تركيا وتدلت غير مستقرة على جرف موحل لتبقى مقدمتها على بعد بضعة أقدام فقط من البحر.

وأظهرت لقطات الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737 – 800، وقد استقرت على بطنها وتميل بزاوية حادة فوق المياه مباشرة.

وكانت الطائرة على وشك السقوط في مياه البحر الأسود بمحافظة طرابزون التركية.

وتسبب الحادث، الذي وقع في وقت متأخر من مساء السبت، في حالة من الذعر بين الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 162 شخصا الذين كانوا على متن رحلة لشركة طيران بيغاسوس، من العاصمة أنقرة إلى مدينة طرابزون.

وتم إجلاء جميع الركاب بأمان.

وقال محافظ طرابزون، يوجيل يافوز (الأحد) إن المحققين يحاولون تحديد سبب خروج الطائرة عن المدرج، مشيرا إلى أن المطار سيغلق حتى الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش).