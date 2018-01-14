شاهد: تركيات وسوريات يستعرضن مهارتهن في الطبخ

افتتحت بلدية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا، مطبخا لإعداد أطعمة محلية تعدها سيدات سوريات وتركيات، بدعم من الأمم المتحدة، تقدم للسياح المحليين والأجانب.

وأطلقت البلدية على المطبخ اسم "الأيدي الماهرة"، ويقع قرب "بحيرة الأسماك" الشهيرة بالولاية، حيث يهدف لتوفير فرص عمل للنساء.

ومن خلال المشروع، تقدم الأطعمة المحلية ومنها "الكبة المحشية" و"القطايف" والمعجنات وغيرها، والتي يشتهر بها المطبخان السوري والتركي.

وأجرى وفد تركي ضم رئيس بلدية شانلي أورفة، نهاد تشيفتشي، بالإضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركيا إيرينا فوجاكوفا سولورانو، زيارة للمركز، والتقوا بالنساء العاملات فيه.

وفي كلمة ألقاها بالمركز، قال رئيس البلدية تشيفتشي، إنه سيتم توظيف 63 سيدة في المركز بينهن سيدات سوريات.

وأضاف أن المشروع سيساعد على التعريف بأطعمة الولاية من جهة، وسيشكل فرصة توظيف للسيدات.

وأشار تشيفتشي، إلى أن السوريات اللاتي سيتم توظيفهن، سيخضعن لدورات في فن الطهي وإعداد الأطعمة التركية.

من جهتها، قالت المسؤولة الأممية "سولورانو"، إن "إعداد الطعام شيء صعب يستوجب المهارة، وينبغي الحصول على تجربة تمتد لسنين طويلة من أجل القيام بذلك.

وأضافت "مذاق مطبخ شانلي أورفة رائع، وسنعمل على تطوير هذه الأذواق والتعريف بها بشكل أكبر".