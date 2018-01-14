الصين تبني أكبر تلسكوب في العالم يغطى ثلاثة أرباع السماء

تعتزم الصين بناء تلسكوب لاسلكي جديد يهدف إلى "الاستماع " إلى الكون، يعد أكبر تلسكوب في العالم قابل للتوجيه بشكل كامل والمزود بفتحة راديو أحادية، وسيغطى ثلاثة أرباع السماء.

ويقام التلسكوب في محافظة تشيتاي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، ويتم بناؤه باقتراح من مرصد شينجيانغ الفلكي.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية في نبأ لها أن قطر التلسكوب يبلغ 110 أمتار وارتفاعه أكثر من 100 متر، فيما سيبلغ وزنه نحو 6000 طن، ومن المقرر أن يدخل طور الخدمة في 2023.

وقال سونغ هوا قانغ، من مرصد شينجيانغ التابع للأكاديمية الصينية للعلوم "إن الهوائي (للتلسكوب) والذي سيكون الأكبر في العالم، سيكون بمقدوره تعقب مصدر أي إشارات يستقبلها".

وسيعمل التلسكوب بترددات تتراوح بين 150 إلى 115 غيغاهرتز وسيساعد في البحوث المتعلقة بأمواج الجاذبية الأرضية والثقوب السوداء والمادة المعتمة.

ويوجد في مرصد شينجيانغ حاليا تلسكوب لاسلكي قطره 25 مترا، إلا أن التلسكوب الجديد سيكون أكبر بنحو 20 مرة.

ويعد الموقع الجديد في "شختسي" عبارة عن سفح تل لجبال تيانشان في شينجيانغ ويقطنه عدد قليل من السكان.

وستعمل السلاسل الجبلية المحيطة بالموقع على حماية التلسكوب من الضوضاء الكهرومغناطيسية.

وإلى جانب هذا التلسكوب الذي يتم التخطيط لبنائه، تخطط الصين أو تعمل بالفعل على بناء تلسكوبات فلكية عملاقة.