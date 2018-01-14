أوضحت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "ليستر" البريطانية، أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من تراكم الدهون حول أعضاء الجسم.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، إلى أن ممارسة الرياضة وكثرة الحركة يعد أمراً ضرورياً لمنع تراكم الدهون بالجسم والتسبب في الأمراض.

واستخدم الباحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص 124 مشاركا، كانوا من المحتمل أن يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني.

وتم رصد معدل الدهون حول كبد المشاركين وكذلك الدهون الداخلية التي تعرف أيضا باسم الدهون الحشوية والدهون في منطقة البطن الكلي.

ووجد الباحثون أن المزيد من قضاء الوقت في الجلوس خلال النهار، يرتبط بتراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن لديهم، فضلاً عن وجود المزيد من الدهون حول الكبد.

وذكر هؤلاء العلماء أن هذا الرابط كان واضحاً بالنسبة لأولئك المشاركين الذين لم يقوموا بـ"150 دقيقة" من النشاط البدني معتدل الشدة أسبوعياً.