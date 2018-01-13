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كتاب جديد: ماكرون كتب رواية "إباحية" تستلهم حبه لبريجيت

تحدى ماكرون رفض والديه للاستمرار في علاقة مع امرأة تكبره بـ 24 سنة
تحدى ماكرون رفض والديه للاستمرار في علاقة مع امرأة تكبره بـ 24 سنة
13/1/2018

كشف كتاب جديد عن سيرة سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون أن الرئيس الفرنسي كتب في صباه رواية إباحية تستلهم الفترة الأولى من علاقتهما عندما كان مراهقا بينما كانت هي متزوجة.

ووقع ماكرون، الذي أتم عامه الأربعين الشهر الماضي، في حب بريجيت أثناء جلسات التدريب على مسرحية مدرسية في مدرسته الثانوية بمدينة أميان، وتحدى رفض والديه للاستمرار في علاقة مع امرأة تكبره بأربع وعشرين سنة.

وسينشر الكتاب وهو بعنوان "بريجيت ماكرون… المرأة المتحررة" هذا الأسبوع.

ونشرت مجلة (كلوسر) مقتطفات من الكتاب تنقل عن جارة للأسرة تقيم في مسقط رأس ماكرون قولها إنها كتبت النص الذي يقع في 300 صفحة.

وأضافت "كانت رواية جريئة وبذيئة بعض الشيء.. بالطبع لم تكن الأسماء هي الأسماء الحقيقية لكني أعتقد أنه أراد التعبير عما كان يشعر به في ذلك الوقت".

وأحجمت متحدثة باسم مكتب ماكرون عن التعليق.

وذكرت الجارة في المقتطفات أنها لم تحتفظ بنسخة من الرواية، ربما حتى لا تحرج زعيما وعد بتطهير الساحة السياسية في فرنسا ويقول إنه يريد أن يعيد للرئاسة كرامتها.

وخلال شبابه، عرف عن ماكرون طموحاته الأدبية، وألف كتابين على الأقل، لكنه لم ينشرهما، وصدر له كتاب بعنوان "ثورة" خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

وقال ماكرون في تصريحات لمجلة (لو بوان) الأسبوعية العام الماضي إنه لم يسع وراء ناشر لأعماله الأدبية المبكرة "لأنني لم أكن سعيدا بها".

وردا على سؤال للكاتب الفرنسي فيليب بيسون في مقالة منفصلة بالمجلة عما إذا كان ماكرون نادما على أنه لم يصبح كاتبا قال الرئيس الفرنسي "ما زال في العمر بقية".

المصدر : رويترز
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