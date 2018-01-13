البث الحي
منوعات

شاهد: مصري يصطاد تماسيح وثعابين سامة ويربي زواحف في بيته

13/1/2018

يبذل المصري محمد عطية، الملقب "بتايسون الخارق" قصارى جهده لمساعدة القرويين في التخلص من الثعابين السّامة والتي تشكل خطورة على حياتهم.

ومحمد عطية يصطاد ثعابين سامة وتماسيح منذ سنين في قرية " نقيطة " الصغيرة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، ويوضح تايسون أنه طوّر تقنية لصيد الثعابين بعد أن راقب عن كثب كيفية اصطياد النسور للثعابين وبعد أن نجح في التغلب على خوفه من الثعابين وعمره 12 عاما، ويشيد القرويون في قريته بالشاب باعتباره بطلا ويطلبون منه المساعدة عادة.

ويملك تايسون تشكيلة كبيرة من الثعابين والزواحف التي اصطادها ويحتفظ بها في بيته ويسمح لابنتيه باللهو معهم. ويتمنى تايسون، الذي يقدم أحيانا عروضا مع الزواحف في السيرك القومي المصري، أن تصبح ابنته ملك (4 سنوات) عالمة أحياء عندما تكبر لكي تساعد في نشر الوعي بشأن الزواحف.

وتضم مجموعة تايسون، ثعبان أصلة وثعابين كوبرا وتمساحا، عثر عليها كلها في المنطقة القريبة من بيته، ويواصل تايسون زيادة عدد ما لديه من زواحف، ويأمل أن يتسنى له توسيع نشاطه وإقامة عرض لزواحفه خارج مصر قبل أن يتبرع بمجموعته لحديقة حيوان.

وفيما يتعلق بالاحتفاظ بحيوانات مفترسة وزواحف خطيرة في البيوت يقول " نور نور" المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة إن هناك آراء متضاربة بشأن هذا الأمر.

ويوضح نور أن أخذ الحيوانات من بيئتها الطبيعية ربما يتسبب في إرباك للنظام البيئي، ويطالب بنشر الوعي بشأن العواقب غير المقصودة لاحتفاظ البعض بحيوانات في المنازل.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)