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منوعات|جنوب أفريقيا

شاهد: محتجون يدمرون متاجر "إتش آند إم" بسبب إعلان "عنصري"

13/1/2018

حطم محتجون غاضبون في جنوب إفريقيا عددا من متاجر علامة الملابس السويدية "إتش آند إم" (السبت) بعد إعلان للشركة وصف بـ"العنصري".

واستهدف المحتجون، الذين يتبعون حركة "مقاتلي الحرية الاقتصادية" اليسارية، ستة من متاجر شركة "إتش آن إم" بمقاطعة غوتنغ، التي تقع بها مدينة جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي في البلاد، وقاموا بتحطيم المعروضات وإلقاء الملابس في الأرض، حسبما أفادت الشرطة.

واضطرت الشرطة في واحدة من هذه الحوادث إلى إطلاق الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

وكانت شركة "إتش آن إم" قد أصدرت اعتذارا الأسبوع الماضي بعد الانتقاد الواسع الذي قوبل به إعلانها الذي يظهر فيه طفل أسود يرتدي كنزة شتوية كتب عليها شعار "ألطف قرد في الغابة".

 

وقالت الشركة إنها حذفت الإعلان من جميع متاجرها وإعلاناتها التسويقية.

لكن مبوينسيني ندلوزي، المتحدث باسم حركة "مقاتلي الحرية الاقتصادية" اليسارية قال إن الاعتذار غير كافٍ وجاء متأخرا للغاية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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