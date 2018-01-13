شاهد: حذاء يتيح لك تعقب أطفالك

عرضت شركة أمريكية مقرها نيويورك وتشارك بمعرض ( سيس) للتكنولوجيا في لاس فيغاس شريحة يتم تركيبها على حذاء الطفل وتمكن من تعقب تحركاته.

والمستشعر الجديد، الذي يلصق على حذاء الطفل يستخدم تكنولوجيا تعتبر أكثر دقة من نظام تحديد المواقع، ويرسل إنذارا في تجاوز الطفل مسافات محددة.

ويستخدم "جهاز استشعار القرد" من شركة (توين – تيك) ومقرها نيويورك تكنولوجيا المنارة لضبط محيط الطفل وفي حال ذهب الطفل إلى أبعد من ذلك المحيط، فإن التطبيق الذكي يطلق إطلاق إنذارا.

وتقول كيم غافن، الرئيس التنفيذي للشركة إن لها تجربة مروعة مع طفلها في حفلة عيد ميلاد، أصابتها بالذعر بعد أن تاه طفلها، ولذلك قررت تصميم هذا الجهاز لمساعدة الأهل في ضبط تحركات الأطفال.

وتشرح مصممة الجهاز قائلة، إنه وبمجرد أن يمر (المستشعر / الطفل) محيط مرحلة التحذير فإن الجهاز سيقوم بعملية التنبيه بصورة مسموعة وأيضا بالاهتزاز.

وسعر جهاز الاستشعار للتجزئة يبلغ 39 دولارا والتطبيق المصاحب مجاني لتحميل دائرة الرقابة الداخلية والروبوت.

والجهاز يعرض ضمن معرض التكنولوجيا (سيس ) في لاس فيغاس الذي يمتد من خلال 12 يناير، وهو أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم.