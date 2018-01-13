شاب يفوز بجائزة يانصيب ويحصل على 282 مليون دولار

قال مسؤولو جائزة اليانصيب في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الجمعة إن شابا في العشرين من عمره من بلدة على ساحل خليج فلوريدا فاز بجائزة (ميغا مليونز).

واختار الفائز تلقي الجائزة نقدا على دفعة واحدة لتكون بذلك قيمتها 282 مليون دولار فيما كانت قيمتها الإجمالية على أقساط 451 مليون دولار.

وكانت البطاقة الفائزة بكل الأزواج الستة لأرقامها التي جرى سحبها في الخامس من يناير/ كانون الثاني، بما فيها الرقم الحاسم، في حوزة شين ميسلر من بورت ريتشي. وكانت الجائزة ستصبح أكبر مبلغ لليانصيب في البلاد لو كان ميسلر اختار أن يتسلمها على دفعات.

وقال بيان صحفي من جائزة الياناصيب في فلوريدا إن ميسلر كان الفائز الوحيد في المسابقة على المستوى الوطني وقال إن كان يشعر ليلة سحب الجائزة بأنه سيفوز بها.

وقال ميسلر "أنا عمري 20 عاما فقط، ولكن يحدوني الأمل في أن أستخدمها في تحقيق مجموعة متنوعة من الرغبات، ومساعدة عائلتي والقيام ببعض الخير للإنسانية".

واشترى ميسلر التذكرة الفائزة من متجر سفن إليفن في بورت ريتشي، وذلك باستخدام خيار "اختيار سريع" بما يعني أن الأرقام تم اختيارها عشوائيا.