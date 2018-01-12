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شاهد: مظاهرة ضد فيسبوك في إندونيسيا بعد إغلاق حسابات إسلامية

12/1/2018

شارك مئات المحتجين في مظاهرة أمام مقر شركة فيسبوك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد قيام موقع التواصل الاجتماعي الأشهر بإغلاق صفحات إسلامية.

وبدأ المحتجون مسيرتهم من أحد مساجد العاصمة حتى وصلوا إلى مقر فيسبوك في جاكرتا، حاملين لافتات تندد بإغلاق حسابات إسلامية، وتتهم شركة فيسبوك بالتمييز ضد الصفحات الإسلامية.

وكان من بين المحتجين عدد من أعضاء "جبهة المدافعين الإسلاميين"، وهي جماعة إسلامية إندونيسية.

وقال المحتجون إنهم لا ينشرون سوى الخطب والمواعظ.

وبحسب مدير فيسبوك في إندونيسيا فإن هناك نحو 115 مليون حساب إندونيسي على فيسبوك في هذا البلد الذي يعد أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان.

وتحتل إندونيسيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد مستخدمي فيسبوك بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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