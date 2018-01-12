شاهد: أسباب وطرق التخلص من "القمل" عند الأطفال

تعد مشكلة "حشرات الرأس" من أبرز المشكلات التي يعاني منها الأطفال، خاصة في الأماكن التي تشهد تكدس أعداد كبيرة من الأطفال في مكان واحد مثل المدارس.

من جانبها، أرجعت الدكتورة "دينا صقر" أخصائية الأمراض الجلدية بمركز الوحدة الطبي بالدوحة، أسباب إصابة الأطفال بحشرات الرأس (القمل) إلى الاحتكاك المباشر للطفل بطفل آخر مصاب، أو استخدام أدوات طفل مصاب تحتوي على أنثى حشرة حية، إذ تقوم الحشرة بوضع بيضها خلال 7 أيام من انتقالها.

وتظهر أعراض الإصابة بالقمل عندما يقوم الطفل بحك شعر رأسه بصورة مستمرة، ويمكن للأم التأكد من الإصابة عن طريق تمشيط شعر الطفل والبحث في فروة رأسه، وكذلك البحث فوق الرقبة عن أي قشور تمثل بيض الحشرة، وفي حالة وجود حشرات حية أو بيضها فإن الإصابة تكون مؤكدة.

وقالت الدكتورة دينا صقر إن على الأم، في هذه الحالة، التوجه إلى الطبيب أو الصيدلية للحصول على العلاج المناسب، وهو عبارة عن مواد يتم تدليك شعر الرأس بها لمدة 20 دقيقة ثم غسله، وبعد ذلك يتم تكرار الأمر بعد 10 أيام أو أسبوعين تحسبا لوجود حشرات لم تتأثر بالمحاولة الأولى.

وحذرت الدكتورة دينا من عدم معالجة القمل لأن ذلك قد يؤدي إلى تواجد عدوى بكتيرية فوق آثار الجروح التي تسببها الحشرة، مطالبة الأمهات بضرورة متابعة أطفالهن ونظافتهم بشكل دوري.

والقمل حشرة طفيلية تتغذى على الدم وتتكاثر عن طريق وضع البيض، وتعد العدوى المباشرة هي السبب الوحيد للإصابة بالقمل.