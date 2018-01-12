دراسة: الوجبات السريعة تجعل الجهاز المناعي أكثر عدوانية على الجسم

حذّرت دراسة ألمانية من أن الوجبات السريعة تجعل الجهاز المناعي للجسم أكثر عدوانية على الأعضاء الداخلية للجسم على المدى الطويل، ويسهم في الإصابة بأمراض أبرزها تصلب الشرايين والسكري.

ورصد الباحثون في الدراسة مجموعة من الفئران التي تغذّت على الوجبات الجاهزة لمدة شهر كامل.

ووجدوا أن الجهاز المناعي يتفاعل مع الأغذية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكر والسعرات الحرارية العالية، كالوجبات السريعة وكأن هناك عدوى بكتيرية في الجسم يجب مكافحتها، ما يجعلها أكثر عدوانية على الأعضاء الداخلية.

وأظهرت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة بون الألمانية، أن الوجبات السريعة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون والسكر والسعرات الحرارية بالإضافة إلى انخفاض نسبة الألياف، زادت من نسب الالتهابات في الجسم بصورة تماثل تلك التي يتعرض خلالها الجسم لعدوى بكتيريا خطيرة.

وقال الباحثون إن هذه التأثيرات على الجهاز المناعي يمكن أن تتسبب على المدى الطويل في الإصابة بأمراض أبرزها تصلب الشرايين والسكري.

وبعدها أطعم الباحثون تلك الفئران وجبات صحية تعتمد على الحبوب والألياف لمدة شهر آخر، اختفت الالتهابات من الجسم، لكن آثار الوجبات السريعة التي تناولتها الفئران من قبل ظلت ملحوظة على الجهاز المناعي.

ورصد الباحثون تأثير تلك الوجبات على البشر، وراقبوا خلايا الدم لدى 120 شخصًا، كانوا يتناولون الوجبات السريعة باستمرار.

ووجدوا أن النتائج تطابقت مع ما توصلوا إليه عند أبحاثهم على الفئران، حيث زادت الوجبات السريعة من الالتهابات في الجسم وهذا ينذر بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وتصلب الشرايين والسكري من النوع الثاني.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات لا تؤثر على مدى إصابة الأشخاص بالسمنة وأمراض القلب وحسب؛ بل تلعب دورًا أساسيًا في خفض مدة النوم العميق وهي مرحلة النوم التي يستعيد فيها الجسم طاقته البدنية والعقلية.

وتأتي الدراسة لتؤكد ما وصلت إليه دراسات سابقة من تأثير سيء للوجبات السريعة على جسم الإنسان.

ففي مارس 2013، كشفت دراسة ألمانية أمريكية أن الوجبات السريعة تسبب الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وتحدث أمراض المناعة الذاتية نتيجة فشل الجهاز المناعي في التعرف على الأعضاء والأجزاء الداخلية الخاصة به والتعامل معها كأنها غريبة عنه، وبالتالي يبدأ بمهاجمتها باستخدام خلايا المناعة والأجسام المناعية ما يسبب الإصابة بأمراض أبرزها القلب والجلد والكبد والجهاز الهضمي وغيرها.