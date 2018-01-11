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شاهد: "أنتِ حبّنا يا قدس".. أغنية تركية لدعم الفلسطينيين

11/1/2018

نظم الفنان والموسيقار التركي أمود موراره، حفلًا خاصًّا بإسطنبول، بهدف التعريف بأغنيته الجديدة التي حملت اسم "أنتِ حبنا يا قدس".

وأشار موراره إلى أن الأغنية من تأليفه وألحانه، لافتًا إلى ضرورة شرح قضية القدس عبر الفن أيضًا.

وشدد على الحاجة لجذب اهتمام العالم في مجالات الفن مثل الموسيقى والمسرح والرسم والسينما والكاريكاتير.

وقال موراره إن مدينة القدس هي مرآة الأمة الإسلامية، ويجب على جميع المسلمين القيام بما يقع على عاتقهم تجاهها.

وأضاف "كل مسلم يدير وجهه إلى القدس والمسجد الأقصى يمكنه مشاهدة وضعه ووضع الأمة الإسلامية في هذا المرآة".

وأكد أن القدس هي عاصمة الأمة الإسلامية وليست عاصمة أحد آخر، وهذه حقيقة ثابتة، مضيفا "إن لم يأت النصر اليوم، فسيأتي غدا، وسنواصل معركتنا حتى تعيش القدس أياما جميلة".

يشار إلى أن الأغنية نشرت على موقع "يوتيوب" مترجمة إلى العربية والإنجليزية.

المصدر : الأناضول
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