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منوعات|أستراليا

شاهد: ظهور نادر لتمساح أبيض في الإقليم الشمالي لأستراليا

10/1/2018

ظهر تمساح أبيض نادر يطلق عليه "بيرل"، للسياح وهم على متن قارب ترفيهي في نهر أديلايد في الإقليم الشمالي لأستراليا يوم الإثنين.

ووفقا لدليل الحياة البرية مايك كيلي الذي رصد بيرل للمرة الأولى منذ 5 أسابيع، قال إن التمساح الأبيض يعاني من حالة تعرف باسم هايبوميلانيزم والتي تعني نقص الميلانينن وهو ما يتسبب في إكساب جلده اللون الأبيض.

وعادة ما تكون ألوان التماسيح متدرجة من الرمادي إلى الأخضر الأمر الذي يساعدها على التمويه، في حين أن لون بيرل الأبيض يجعلها عرضة لخطر الافتراس حيث تكون واضحة للتماسيح والحيوانات الأخرى.

وكان السياح على متن قارب كيلي، حين فوجئوا برؤية التمساح الأبيض النادر.

المصدر : رويترز
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