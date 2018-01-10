شاهد: رغم برودة الطقس.. 3 مصارعين يقدمون عرض رياضة السومو في طوكيو

رغم برودة الطقس، قدم أفضل ثلاثة مصارعين في رياضة السومو اليابانية، الثلاثاء، عرضا في مزار "ميجي" في طوكيو.

وعادت طقوس لعبة السومو التقليدية اليابانية إلى الواجهة في مزار "ميجي" بتقديم ثلاثة من أفضل المصارعين لعروض إيذانًا بإعلان الانطلاقة الرسمية لموسم السومو في 14 يناير.

وقدم الأبطال الثلاثة الكبار هاكوهو شو و كيسينوساتو يوتاكا و كاكوريو ريكيسابورو، الطقوس السنوية التقليدية المعروفة بـ"تطهير الحلبة" أو "دوهيو إيري."

وهاكوهو، ولد في مانغوليا وأبدع في السومو إلى أن أصبح أكبر نجومها في اليابان، وبلغ درجة "شرق يوكوزونا" أعلى المراتب في اليابان، ويزن هذا المصارع 156 كيلوغراما وقامته 1.92 متر

وكيسينوساتو أصبح أول ياباني يبلغ درجة "البطل الأعظم" منذ عام 1998 وأصبح يوكوزونا رقم 72 في 2017.

وكاكوريو أيضا من مواليد مانغوليا ويزن 155 كيلوغراما وقامته 1.86 متر

وشعبية السومو في اليابان تفسر الإقبال الجماهيري الغفير على مشاهدة هذه العروض رغم برودة الطقس.