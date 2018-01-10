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شاهد: الصومال تستعد للإعلان رسميا عن نفسها مقصدا سياحيا

10/1/2018

بموقعها المتميز وشواطئها ذات المياه الزاهية، لفتت العاصمة الصومالية مقديشو الأنظار إليها كوجهة للسياحة ودفعت الكثيرين لملاحظة إمكاناتها السياحية الكبيرة.

وحثّ مسؤولون صوماليون بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للصومال في الولوج إلى عالم السياحة، ويقول نور حسن أحد المختصين في المجال السياحي، إن العالم إذا أراد أن يرى الصومال ينعم بالسلم والأمن، فعليه أن يشعر به، داعيا إلى تشجيع القدوم للصومال وزيارتها بمدنها المتعددة لتنشيط السياحة وخلق فرص العمل.

والآن شواطئ الصومال يرتادها السكان المحليون فقط ، حيث أن هذه الأجواء المريحة كانت بعيدة كل البعد عن مشاهد الدمار التي نتجت عن انفجارين أسفرا عن مقتل أكثر من 300 شخص في المدينة ، في أكتوبر 2017.
وعلى الرغم من النزاع، أكد مسؤول سياحي أن البلاد مستعدة للترحيب بالعالم، ويقول نور حسن إنه يرى زيادة في عدد السياح الأجانب في عام 2017.
وقد اكتسبت إمكانيات الصومال السياحية دفعة ، عندما انضمت البلاد إلى المنظمة العالمية للسياحة في سبتمبر / أيلول، وقد لعب المستشار الحكومي "ياسر بافو " دورا رئيسيا في تأمين هذا القبول، وفقا للأمم المتحدة.
ويقول بافو إن البلاد مستعدة لاستضافة الأحداث والمؤتمرات وأنها أصبحت رسميا مقصدا سياحيا.
يذكر أن الصومال تمزقه الحرب الأهلية منذ عام 1991، ما أدى إلى  تراجع عدد الزوار.

المصدر : رويترز
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