شاهد: آلاف اليابانيين يشاركون في سباق "الأكثر حظًا"

شارك أكثر من خمسة آلاف رجل وامرأة في سباق للفوز بلقب "أكثر اليابانيين حظا" في العام الجديد، الأربعاء، داخل فناء أحد المعابد غربي اليابان.

وتجمع آلاف المشاركين أمام بوابة معبد نيشينوميا الضخمة بمحافظة هيوغو غربي اليابان، في انتظار فتحه معلنا بدء السباق، الذي يعود تاريخ بدئه إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

وبدأ السباق في تمام الساعة السادسة صباحًا (2100 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء)، حيث تم قرع الطبول وفتحت بوابة المعبد الخشبية العملاقة لإطلاق العنان لحشود المتسابقين على الفوز بالسباق الذي بلغ طوله 230 مترا (754 قدما) في فناء المعبد.

وكان طالب المدرسة الثانوية كوروسو ساتو (18 عامًا) هو الأكثر حظًا في السباق وفاز بلقب "الأكثر حظًا"، بعدما تخطى جميع الصعاب هذا العام لإنهاء السباق لصالحه.

وهذا التقليد السنوي بدأ في القرن الرابع عشر حيث يهرع السكان للوصول إلى المعبد في ذلك اليوم للتعبد لإلهه ويحرص كل منهم على أن يكون أول المصلين.

ومع مرور الزمن تحول المشهد إلى سباق مع حرص الناس على الوصول أولًا للفوز بلقب "الأكثر حظًا".