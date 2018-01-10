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سويسرا تحظر طهي الاستاكوزا دون تخديرها

10/1/2018

حظرت سويسرا الأسلوب المعتاد لطهي الكركند (الاستاكوزا) الطازج بإلقائه في الماء المغلي وذلك في إطار تعديل لقواعدها لحماية الحيوان.

وبحسب القواعد التي تبنتها الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء وتدخل حيز التنفيذ في مارس آذار "لا يجوز بعد الآن نقل القشريات الحية، ومنها الكركند، في الثلج أو في مياه مثلجة. ينبغي الاحتفاظ بالأصناف المائية في بيئتها الطبيعية. يجب تخدير القشريات قبل قتلها".

وتهدف القواعد أيضا إلى القضاء على مزارع الجراء غير القانونية وتجريم استخدام الأجهزة الآلية التي تعاقب الكلاب على نباحها كما تتضمن شروطا للتخلص من الحيوانات المريضة أو المصابة وجعل منظمي الأنشطة العامة التي تستخدم فيها الحيوانات مسؤولين عن سلامتها.

وليس السويسريون وحدهم الذين يحاولون حماية الكركند مما يصفه ناشطون بالمعاملة القاسية في المطبخ.

فقد قضت أعلى محكمة في إيطاليا في يونيو حزيران بعدم جواز حفظ الكركند في الثلج داخل المطاعم لأن ذلك يتسبب لها في معاناة غير مبررة قبل طهيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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