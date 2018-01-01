شاهد: لاجئ سوري يصمم وسيلة نقل تجمع بين الدراجة والسيارة

صمم لاجئ سوري وسيلة نقل غير تقليدية تجمع بين خصائص الدراجة والسيارة، وذلك داخل ورشة عمله في مخيم الزعتري بالأردن.

وصنع يوسف المصري –من درعا- وسيلة النقل الفريدة من قطع معدنية ودراجات قديمة.

"السيارة الدراجة" تشبه السيارات القديمة، لكنها لا تعمل بواسطة محرك.

وكان يوسف يعمل ممرضا عندما فر إلى الأردن عام 2013، لكنه بدأ مهنة تصنيع هذه المركبات غريبة الأطوار.

وبوصوله إلى ورشة عمله، بات يوسف مستعدا لتصميم المزيد من المركبات.

وتمتلئ الورشة بقطع معدنية وأجزاء من دراجات قديمة، ويستخدم يوسف هذه الأشياء لتصنيع سيارته الجديدة، ويقول إن هذا النمط مستوحى من السيارات ذات الطراز القديم.

وهناك إقبال على هذا المنتج، فقد صنع يوسف أربع سيارات وباع ثلاثا منها حتى الآن.

ويود المصري التوسع في هذا الأمر، لكن هذا يتوقف توفر المزيد من الخردة المناسبة.

وتستطيع سيارة يوسف الجديدة، أن تحمل سائقا وراكبا في الجزء الأمامي، بالإضافة للكثير من البضائع في الخلف.

ويقول يوسف إن قيادة سيارته أسهل مقارنة بالدراجة التقليدية.

ومع قدوم فصل الشتاء، سيكون من الجيد للسائقين عدم التعرض للهواء البارد أثناء تنقلهم داخل المخيم الكبير.