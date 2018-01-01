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منوعات|إندونيسيا

شاهد: زفاف جماعي لمئات الإندونيسيين في ليلة رأس السنة

1/1/2018

احتفل مئات الإندونيسيين بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بالزواج في حفل جماعي في العاصمة جاكرتا.

وتجمع ما يقرب من 900 رجل وامرأة في خيمة كبيرة في وسط المدينة قبل ساعات من منتصف الليل للصلاة مع أسرهم قبل التوقيع على أوراق الزواج.

وأشرف مسؤولون حكوميون على المراسم المقتضبة لكل زوجين.

وبينما كانت فرقة موسيقية تعزف مجموعة من الألحان التقليدية والشعبية قالت عروس عمرها 38 سنة من جاوة الشرقية واسمها هارتيننجيش "أردنا تجربة لا تنسى ونحن سعيدان أننا قررنا المشاركة اليوم".

وقال زوجها ريكي رانجا (30 عاما) إنهما يشعران بالامتنان لإدارة المدينة لإقامة الحفل.

وارتدى كثيرون من العرائس والعرسان ملابس متماثلة الألوان وملابس تقليدية زاهية الألوان وارتدت بعض العرائس الحجاب الذي تفنن مصمموه في تنفيذه وكان بعض العرسان يحمل الخناجر التقليدية.

وهنأ أنيس باسويدان حاكم جاكرتا المتزوجين وقال إن المدينة ستقيم هذا الحفل كل عام في ليلة رأس السنة.

وقد جمعت إدارة المدينة تبرعات لشراء هدايا ذهبية لكي يقدمها كل عريس لعروسه.

وكانت إجراءات الأمن مشددة في موقع الحفل في قلب المدينة على بعد أمتار قليلة من موقع هجوم شنه متطرفون تربطهم صلات بتنظيم الدولة في يناير/كانون الثاني 2016 وقتلوا فيه 4 أشخاص مستخدمين أسلحة نارية وقنابل.

المصدر : رويترز
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