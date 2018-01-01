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شاهد: حريق بمرأب في ليفربول يلتهم مئات السيارات ليلة رأس السنة

1/1/2018

كافح رجال الإطفاء في مدينة ليفربول شمالي بريطانيا، حريقا ضخما في مرأب سيارات، الأحد، دمر مئات السيارات وأدى إلى إخلاء مبان عديدة في المنطقة المحيطة.

وقالت الشرطة إن جميع السيارات التي كانت موجودة في مرأب سيارات كينجز دوك متعدد الطوابق الذي تبلغ سعته 1600 سيارة دمرت وعلى مالكي السيارات التواصل مع شركات التأمين.

وألغي عرض فروسية دولي كان من المقرر أن يقام بجوار المرأب، وقال المنظمون إن جميع الأشخاص المشاركين والخيول بخير.

وقالت هيئة إنقاذ وإطفاء مرزيسايد إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقًا عارضًا في سيارة واحدة أدى إلى اشتعال السيارات الأخرى.

وكافح رجال الإطفاء الحريق بعد 6 ساعات من استدعائهم إلى مكان الحادث.

وفتح مجلس مدينة ليفربول مركز استقبال للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم بسبب الحريق.

وزار رئيس بلدية المدينة جو أندرسون موقع الحادث ووصف الحادث على تويتر بأنه "حادث ضخم".

المصدر : رويترز
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