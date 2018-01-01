شاهد: أبرز 10 مقاطع تفاعل معها الملايين على منصات الجزيرة مباشر في 2017

شهد عام 2017 العديد من الأحداث والتغيرات السياسية والاجتماعية، إقليميًا ودوليًا، وكان لوسائل الإعلام الاجتماعية دورًا بارزًا في نقلها والتفاعل معها وصنعها في بعض الأحيان.

وفي هذا الصدد رصدت "الجزيرة مباشر" أبرز 10 مقاطع مصورة في 2017، تفاعل معها الجمهور وحققت ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

المقطع الأول كان بعنوان "احتفال المثليين في قلب القاهرة.. بلد الأزهر في عهد السيسي إلى أين؟" وحقق الفيديو مليون مشاهدة.

ورصد الفيديو غضب الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار ظواهر تمس قيم المجتمع المتعارف عليها، ما أجبر المسؤولين على اتخاذ موقف.

وجاء المقطع الثاني بعنوان "رد وزير الدولة القطري لشؤون الخارجية على اتهامات دول الحصار" وحقق الفيديو مليونا و100 ألف مشاهدة.

وفيه جاء رد الوزير سلطان بن سعد المريخي، قوياً على اتهامات دول الحصار "السعودية, الإمارات, البحرين ومصر" لدولة قطر، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

أما المقطع الثالث فجاء بعنوان "اقتحام الشرطة الفرنسية مسجد كليشي بضواحي باريس" وحقق الفيديو مليونا و400 ألف مشاهدة.

وأظهر الفيديو كيف اقتحمت الشرطة الفرنسية المسجد وأخرجت المصلين بالقوة بعد قرار إغلاقه.

وكان المقطع الرابع بعنوان "نائبة ترتدي النقاب في البرلمان الأسترالي للمطالبة بحظره فكان الرد مفاجئًا" وحقق الفيديو مليونا و500 ألف مشاهدة.

ورد أحد المسؤولين على النائبة بأنها تعرف أن البرلمان لن يحظر "البرقع" محذرا إياها من الإساءة التي يمكن أن تلحق بالمشاعر الإسلامية لأستراليين آخرين جراء فعلتها.

ولفت المسؤول إلى أن غالبية الأستراليين المسلمين ملتزمون بالقانون وصالحون وفضلاء، وليس هناك أي تعارض بين التزامهم بالقانون واحترامه وبين التزامهم بالدين الإسلامي.

أما الفيديو الخامس فهي مقطع شهير "لسيدة مصرية تقول أنا انتخبت السيسي ورقصت له والكل ماشي وشمتان فيا أنا" وحقق الفيديو مليونا و700 ألف مشاهدة.

وجاء المقطع السادس بعنوان "صدق أو لا تصدق.. هل هذه من البشر؟!"، ويرصد دمية يابانية تحاكي فتاة حقيقية وتجوب شوارع طوكيو وسط دهشة المارة، وحقق الفيديو مليوني مشاهدة.

أما الفيديو السابع فكان بعنوان "اعمل نفسك ميت.. طريقة نفذها حارس مرمى لتفادي البطاقة الحمراء" وحقق الفيديو 3ملايينو100 ألف مشاهدة.

وجاء المقطع الثامن من حلقة لساعة صباح ترصد "حيلا ذكية للتدريس يمكن للأمهات اللجوء إليها وقت المذاكرة مع الأبناء"، وحقق الفيديو 3 ملايين و200 ألف مشاهدة.

أما الفيديو التاسع فكان مشهدا تمثيليا اجتماعيا "لفتاة تصاب بمرض بسبب سلوك والدها"، وحقق الفيديو 4 ملايين و500 ألف مشاهدة.

وأخيرًا المقطع العاشر وجاء تحت عنوان "ماذا سيكتب السيسي في سجل إنجازاته؟" وهو سؤال موجه للمصريين في الشارع وجاءت الإجابات صادمة، وحقق الفيديو 9 ملايين و900 ألف مشاهدة.