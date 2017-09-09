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منوعات|ألمانيا

جرح ستة أشخاص خلال مشاجرة بالسكاكين في أشهر ميادين برلين

لقطة عامة لميدان ألكسندر في العاصمة الألمانية
لقطة عامة لميدان ألكسندر في العاصمة الألمانية
9/9/2017

نشبت مشاجرة باستخدام السكاكين في أشهر ميدان في العاصمة الألمانية برلين (ميدان ألكسندر) أسفرت عن جرح ستة أشخاص.

وقالت شرطة العاصمة الألمانية السبت إن مجموعتين من الأشخاص المتنازعين التقتا في ميدان ألكسندر ليلة أمس وأخذت كل منها تطعن المجموعة الأخرى بالسكاكين والزجاجات الفارغة.

وأسفرت المشاجرة عن جرح ستة أشخاص، منهم فتى في الثالثة عشرة لا علاقة له بالمشاجرة.

وأفادت الشرطة بأن شابا في الثامنة عشرة نقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بجرح نافذ في ظهره إثر المشاجرة، مبينة أنه لا خطر على حياته في الوقت الراهن.

وقالت الشرطة إن مشاجرة وقعت بين مجموعة مكونة من عشرة أشخاص ومجموعة أخرى مكونة من عشرين شخصا في الثانية عشرة والنصف من ليلة أمس، مشيرة إلى أن الأسباب لم تتضح حتى الآن.

وألقت الشرطة القبض على ثمانية من هؤلاء المتشاجرين، وعثرت على سكين مع رجل في الثالثة والعشرين وأخرى مع شاب منهم في الخامسة عشرة.

وعرض الشخصان بالإضافة إلى ستة آخرين في عمر بين السادسة عشرة والسابعة والعشرين على مفوضية مختصة بشؤون الجريمة الشبابية.

وذكرت الشرطة أن المشتبه فيهم سيستجوبون السبت بخصوص الواقعة.

يشهد ميدان برلين ألكسندر بلاتس الشهير وسط برلين مشاجرات بصورة منتظمة، كما يشهد عمليات سطو وسرقة متكررة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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