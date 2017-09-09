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منوعات|كندا

إقليم كندي يبيع الماريغوانا في متاجر حكومية وعبر الإنترنت

9/9/2017

كشف إقليم أونتاريو الكندي الجمعة عن خطط لبيع الماريغوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت.

وبهذا القرار يكون أونتاريو أول إقليم يستجيب لخطوة الحكومة الاتحادية بتقنين استخدام هذا المخدر بحلول منتصف العام المقبل.

وسوف ينشئ الإقليم، وهو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان، لجنة للرقابة على القنب ويفتتح ما يصل إلى 80 متجرا بحلول يوليو/تموز 2019 مشابهة لتلك التي تبيع الكحوليات ولكن منفصلة عنها.

وسيتيح الإقليم مبيعات الماريغوانا عبر الإنترنت اعتبارا من يوليو/تموز 2018 عبر موقع تديره الحكومة فقط.

وقال الإقليم إن قرارات بشأن التسعير والضرائب ستتخذ بمجرد توفير الحكومة الاتحادية مزيدا من التفاصيل عن الأمر. وقالت الحكومة الكندية إنها تريد أن تضمن انخفاض السعر بما يكفي لتشجيع المستهلكين على الانصراف عن السوق السوداء.

وسيكون السن القانوني لتعاطي وشراء وحيازة الماريغوانا في أونتاريو لا يقل عن 19 عاما. واقترحت الحكومة الاتحادية هذا العام في تشريعها الأساسي أن يكون السن القانوني 18 عاما.

وسيبحث نواب البرلمان خطة الحكومة الاتحادية هذا الشهر لدى عودة المجلس للانعقاد مما يجعل كندا أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية التي تقنن الاستخدام الترفيهي للماريغوانا على المستوى الوطني والثانية عالميا بعد أوروغواي.
واستخدام الماريغوانا لأغراض طبية قانوني بالفعل في كندا.

المصدر : رويترز
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