البث الحي
منوعات

شاهد: معرض في القاهرة يأخذ زواره لرحلة في العصر العثماني

7/9/2017

يأخذ معرض مُقام في متحف قصر محمد علي بالمنيل في القاهرة زواره في رحلة تاريخية إلى العصر العثماني من خلال لوحات وأزياء تعود لذلك العصر وتكاد تنبض بالحياة.

وتُتاح للجمهور في معرض (على راسه ريشة) الذي يُقام تحت رعاية وزارة الآثار، قطاع المتاحف أكثر من 100 لوحة تصور الحياة العثمانية والأزياء رسمها الفنان الفرنسي الفلمنكي جان بابتيست فانمور بين عامي 1699 و1737.

وكان السفير الفرنسي شارل دي فريو هو من دعا فانمور للذهاب إلى القسطنطينية ورسم جوانب من أسلوب الحياة العثمانية، وبقي الفنان 37 عاما.

ومن بين المعروضات أربعة تماثيل شمع تحاكي الموضة في العصر العثماني.

واستمر العصر العثماني مئات السنين التي حكم خلالها الأتراك أرضا امتدت من جنوب شرق أوربا وحتى القوقاز وشمال أفريقيا والعراق.

وتخص مجموعة المعروضات الأمير محمد علي توفيق أحد ورثة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة.

ويُقام المعرض في قصر الأمير محمد علي توفيق الذي أصبح الآن قصر ومتحف المنيل.

وتحظى المسلسلات التلفزيونية التركية والدراما التاريخية بشعبية في أرجاء منطقة الشرق الأوسط، وعليه يقول بعض زوار المعرض إن المعروضات ترتقي بهذه المفاهيم إلى مستوى جديد.

واستمرت لمدة أربعة أشهر فترة إعداد المتحف لهذا المعرض ووضع مجموعة المعروضات القيمة في أماكنها قبل افتتاحه.

ويختتم المعرض يوم 28 أكتوبر تشرين الأول.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)