شاهد: معرض في القاهرة يأخذ زواره لرحلة في العصر العثماني

يأخذ معرض مُقام في متحف قصر محمد علي بالمنيل في القاهرة زواره في رحلة تاريخية إلى العصر العثماني من خلال لوحات وأزياء تعود لذلك العصر وتكاد تنبض بالحياة.

وتُتاح للجمهور في معرض (على راسه ريشة) الذي يُقام تحت رعاية وزارة الآثار، قطاع المتاحف أكثر من 100 لوحة تصور الحياة العثمانية والأزياء رسمها الفنان الفرنسي الفلمنكي جان بابتيست فانمور بين عامي 1699 و1737.

وكان السفير الفرنسي شارل دي فريو هو من دعا فانمور للذهاب إلى القسطنطينية ورسم جوانب من أسلوب الحياة العثمانية، وبقي الفنان 37 عاما.

ومن بين المعروضات أربعة تماثيل شمع تحاكي الموضة في العصر العثماني.

واستمر العصر العثماني مئات السنين التي حكم خلالها الأتراك أرضا امتدت من جنوب شرق أوربا وحتى القوقاز وشمال أفريقيا والعراق.

وتخص مجموعة المعروضات الأمير محمد علي توفيق أحد ورثة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة.

ويُقام المعرض في قصر الأمير محمد علي توفيق الذي أصبح الآن قصر ومتحف المنيل.

وتحظى المسلسلات التلفزيونية التركية والدراما التاريخية بشعبية في أرجاء منطقة الشرق الأوسط، وعليه يقول بعض زوار المعرض إن المعروضات ترتقي بهذه المفاهيم إلى مستوى جديد.

واستمرت لمدة أربعة أشهر فترة إعداد المتحف لهذا المعرض ووضع مجموعة المعروضات القيمة في أماكنها قبل افتتاحه.

ويختتم المعرض يوم 28 أكتوبر تشرين الأول.