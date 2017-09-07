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شاهد: حفيد ملكة بريطانيا في أول يوم دراسي

7/9/2017

اصطحب الأمير ويليام، حفيد ملكة بريطانيا، أكبر أبنائه الأمير جورج للمدرسة في أول يوم دراسي له.

ويبلغ الأمير الصغير أربعة أعوام، وقد غابت أمه عن إيصاله للمدرسة بسبب مرضها؛ لكونها حاملا.

وقال قصر كنسينغتون في بيان اليوم الخميس إن كيت "دوقة كامبريدج مازالت مريضة".

وكان القصر قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن كيت حامل في طفلها الثالث، وإنها تعاني من غثيان صباحي شديد، كما كان الحال في حالتي حملها السابقتين.

والأمير جورج هو الثالث على ترتيب خلافة العرش في بريطانيا بعد أبيه الأمير ويليام، دوق كمبريدج، وجده الأمير تشارلز نجل الملكة إليزابيث الثانية وولي عهد المملكة المتحدة.

المصدر : وكالات
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