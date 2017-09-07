شاهد: امرأة تفلت من الأصفاد وتسرق سيارة للشرطة

نشرت شرطة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية فيديو يظهر إفلات امرأة من القيود في يديها وتمكنها من سرقة سيارة للشرطة كانت محتجزة داخلها.

وقالت إدارة الشرطة بالولاية إنها تجري مراجعة داخلية بعد إفلات المرأة من الأصفاد وتخطيها من المقعد الخلفي لسيارة الشرطة إلى مقعد القيادة والانطلاق بالسيارة.

واعتقلت الشرطة المرأة يوم السبت خارج متجر لمستلزمات التجميل للاشتباه في سرقتها المتجر.

وتمكنت المرأة من الانطلاق بالسيارة خلال انشغال الشرطي بتفتيش حقيبتها خارج السيارة، ما دفع الشرطة إلى القيام بمطاردة لنحو 20 دقيقة بسرعات عالية لإيقاف المرأة قبل إلقاء القبض عليها.