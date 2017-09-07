شاهد: الآلاف يتزوجون في حفل زواج جماعي في كوريا الجنوبية

تزوج نحو 4 آلاف عريس وعروس من 64 دولة في حفل زواج جماعي نظمته "كنيسة التوحيد" في كوريا الجنوبية اليوم الخميس.

وشارك في الحفل نحو 20 ألف عريس وعروس آخرين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، حسبما أعلنت الكنيسة.

وترأست مراسم الحفل "هاك جا هان مون" زوجة القس صن ميونغ مون، مؤسس الكنيسة.

وحضر حفل الزواج نحو 30 ألف شخص من أتباع الكنيسة والضيوف الذين تجمعوا في مركز شيونغ شيم للسلام العالمي بمقاطعة غابيونغ على بعد نحو 75 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول.

واعتاد مون، الذي توفي عام 2012 عن 92 عاما، تنظيم حفلات زواج جماعي منذ ستينيات القرن الماضي.

وكان مون شخصا مثيرا للجدل طوال سنوات، وقد تعرض للسجن في الولايات المتحدة بعد إدانته بالتهرب من الضرائب، كما وصف الكثير من منتقديه كنيسته بأنها طائفة شاذة، مشككين في تمويلها والتعاليم التي تلقنها لأتباعها.