شاهد: لقطات من الفضاء لإعصار هائل يجتاح جزر الكاريبي

أظهرت لقطات استثنائية تم تصويرها من الفضاء، إعصار "إرما" الهائل وهو يستهدف بحر الكاريبي.

واجتاح الإعصار إرما جزر الكاريبي الشمالية، الأربعاء، بمزيج من الرياح العاتية والأمطار وربما يكون في طريقه للوصول إلى اليابسة في فلوريدا مطلع الأسبوع القادم.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، قال الثلاثاء، إن الإعصار إرما اشتدت قوته ليصبح من الفئة الخامسة شديدة الخطورة على مقياس سافير-سيبمسون.

وأضاف المركز ومقره ميامي، أن الإعصار كان على بعد نحو 440 كيلومترا، شرقي أنتيجوا وتكتسب الرياح المصاحبة له سرعة تصل إلى 280 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز أن إرما، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيظل إعصارا في الفئة الخامسة أو الرابعة خلال اليومين المقبلين، يتحرك قرب أو فوق مناطق من جزر ليوارد الشمالية الثلاثاء والأربعاء.

والإعصار إرما واحد من أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي منذ قرابة قرن ويتوقع أن يكون ثاني إعصار عنيف يجتاح الولايات المتحدة في أسبوعين بعد الإعصار المدمر هارفي لكن مساره لا يزال غير مؤكد حتى الآن.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، الأربعاء، إن مركز الإعصار إرما مر فوق جزيرة باربودا إلى الشرق من بويرتوريكو في وقت مبكر، الأربعاء، وربما يصل إلى فلوريدا يوم السبت.

وصدر تحذير من الإعصار لعدد من جزر ليوارد بالإضافة إلى الجزر العذراء الأمريكية والبريطانية وبويرتوريكو وجمهورية الدومنيكان.

ودعا حاكم بويرتوريكو ريكاردو روسيلو السكان البالغ عددهم 3.4 مليون نسمة للجوء إلى واحد من 460 مركزا للإيواء قبل وصول الإعصار وفيما بعد أمر الشرطة وقوات الحرس الوطني ببدء إخلاء المناطق المعرضة للسيول في شمال وشرق الجزيرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي "هذا أمر لم يحدث من قبل".

وما زال سكان تكساس ولويزيانا يتعافون من آثار الإعصار هارفي الذي اجتاح تكساس في 25 أغسطس/آب وتسبب في هطول كميات كبيرة من الأمطار ودمر آلاف المنازل والشركات والمتاجر.

ويقدر أن الإعصار هارفي تسبب في وفاة 60 شخصا وتسبب في نزوح أكثر من مليون آخرين.