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شاهد: حوض أسماك عملاق بإسطنبول يضم 20 ألف مخلوق بحري

إسطنبول.. حوض أسماك ضخم يضم أكثر من 20 ألف حيوانٍ بحري
إسطنبول.. حوض أسماك ضخم يضم أكثر من 20 ألف حيوانٍ بحري
6/9/2017

يحتضن حوض الأسماك وحديقة الحيوانات "إيمار"، في منطقة "أونالان" بالشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية، أكثر من 20 ألفًا من المخلوقات البحرية والبرمائيات.

حديقة الحيوانات وحوض الأسماك الذي يتألف من 7 أقسام، يتيح لزواره التزود بمعلومات عن البيئة البحرية، والحياة في المحيطات، ورؤية المخلوقات البحرية، من خلال السير في نفق يتيح الرؤية بـ 270 درجة.

وقالت "كلنور إينقايا"، مديرة حوض الأسماك "إيمار"، إن الحوض وحديقة الحيوانات افتتحتا في 28 أبريل/نيسان الماضي، وتستضيفان أكثر من 20 ألفًا من المخلوقات البحرية والبرمائيات.

وأضافت أن عدد زوار حوض الأسماك الذي يشرف عليه نحو 60 موظفًا، يبلغ حوالي 35 ألف زائر شهريًا، وأن الحوض يضم أنواعًا مختلفة من الأسماك وطيور البطريق والحيوانات البرمائية.

وأشارت إينقايا إلى أن أطباء بيطريين وعلماء أحياء ومهندسو تربية الأحياء المائية، يشرفون على صحة الحيوانات البحرية الموجودة في الحوض.

وكشفت إينقايا أن الحوض يجهز لزواره مفاجآت كبيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ يستعد لاستضافة مجموعة جديدة من المخلوقات البحرية وتنظيم أنشطة جديدة تستقطب الزوار، وخاصة الأطفال، والمجموعات المدرسية.

المصدر : الأناضول
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