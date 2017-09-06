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شاهد: "ثلاجة روبوت" تجلب لك المشروبات وتنظم مطبخك

6/9/2017

كشف معرض التكنولوجيا "إيفا" في برلين، عن نموذج "الثلاجة الروبوت" المتنقلة والتي يتم استدعاؤها بواسطة الأوامر الصوتية للمستخدمين.

وكشفت شركة الإلكترونيات اليابانية متعددة الجنسيات "باناسونيك" عن الثلاجة الروبوت "كو" لتفاجئ الزوار.

الثلاجة تستجيب للأوامر الصوتية وتسير على عجلات لديها مدمجة مع تكنولوجيا استشعار، تجعلها تتحرك أينما تأمرها كأن تجلب لك مشروبًا أو تأتي إلى مكانك في غرفة المعيشة أو الاتجاه إلى طاولة المطبخ إذا طلبت منها ذلك.

كما يمكنها إعادة تخطيط المطبخ الخاص بك، وترتبط الثلاجة الروبوت بقاعدة بيانات توفر تفاصيل حول الزجاجات الموجودة داخل الثلاجة.

وتتحرك الثلاجة وتعرف طريقها بشكل مستقل، ويمكن أن تستجيب إلى العناصر غير المتوقعة في طريقها.

وقال توبياس ووب، من باناسونيك "كل ما عليك فعله هو القول: مرحبا كو، يرجى الحضور إلى طاولة الطعام، عندما أفعل ذلك سوف تنتقل كو مباشرة إلى طاولة الطعام!".

وأضاف " تكنولوجيا الاستشعار جزءا لا يتجزأ بها. فإنها تخرج من الغرفة، وتحدث الخريطة باستمرار، تعرّف نفسها داخل الخريطة حتى تتمكن من التحرك بأمان دون الاصطدام في أي شيء".

وتقول الشركة إنها يمكن أن تكون مفيدة لكبار السن والعجزة، الذين يصعب عليهم التنقل إلى المطبخ.

وقال توبياس ووب، إنه يمكن أن تفيد أيضًا الكسالى، وأضاف "فقط تخيل أنك تشاهد كأس العالم، وأنك بحاجة لتناول مشروب في منتصف الوقت ولكن زجاجتك فارغة والكسل يمنعك من التحرك، ستكون كو بخدمتك".

المصدر : رويترز
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