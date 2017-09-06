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أوغندا تغلق قناة تلفزيونية بسبب ملابس المذيعات

6/9/2017

أغلقت أوغندا محطة تلفزيونية محلية بسبب مذيعاتها اللاتي "يرتدين ملابس فاضحة"، حسبما أعلن مسؤولون في البلاد المسيحية المحافظة اليوم الأربعاء.

وتظهر في إحدى فقرات شبكة قناة "إيه بي إس" المسيحية المذيعة، التي تقدم نشرة الأخبار ،وهي ترتدي رداء قصيرا ضيقا.

وقال جودفري موتابازي ،مدير لجنة الإعلام الأوغندية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "خطوة وقف عملها (القناة) كانت بسبب ارتداء المذيعات ملابس فاضحة".

وذكرت لجنة الإعلام الأوغندية، في بيان منفصل، إنه تم تعليق رخصة البث لقناة "إيه بي إس" بسبب عدم اكتراثها إلى التحذيرات المتكررة بشأن  محتوى برامجها "البذيء".

وذكر البيان أن: "(إيه بس إس) استمرت في بث برامج تتنافى مع الحد الأدنى لمعايير البث". 

وذكرت صحيفة "ذا نيو فيجن"، التابعة لحكومة المحلية، إنه "في إحدى نشرات الأخبار، تم إجبار المذيعات على خلع ملابسهن في محاولة .. لإغراء  المشاهدين".

وفي فقرة أخرى، تم نشرها عبر موقع "يوتيوب"، غيرت مذيعة نشرة "إيه بي إس" ملابسها عدة مرات بين عدد من الفقرات حول قضايا تتنوع ما بين الصراع السوري، والفيضانات الكارثية في جنوب آسيا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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