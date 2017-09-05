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نصائح لتهيئة مناخ مثالي للمذاكرة

5/9/2017

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد في العديد من البلدان العربية، فيما يأمل الآباء والأطفال على حد سواء أن يكون عاما مفيدا وممتعا، وأن الأطفال سيبذلون قصارى جهدهم. 

وعودة الدراسة تعني عودة الواجبات المدرسية فكيف يجعل الوالدان الطفل يقدم أفضل ما عنده؟

هنا يشير موقع " تليغراف " إلى تهيئة مناخ مثالي للمذاكرة. أي تحديد مكان خاص بالمذاكرة ، فإذا عملوا في نفس المكان يوميا، فسيسهل ذلك عليهم أداء واجباتهم المدرسية سريعا. وتأكد من أنه خال من أي وسائل تشتيت للانتباه، وبالنسبة للأطفال في المرحلة الابتدائية على الأقل، اختر لهم مكان قريبا منك حتى يمكنك الإجابة عن أسئلتهم وتشجيعهم. 

وعندما يكبرون في السن، اسمح للأطفال بالمذاكرة في غرفهم، شريطة أن يعرضوا عليك أولا خطتهم ويقدرون الوقت المطلوب. وبهذه الطريقة ستكون الفرصة أقل في تشتت الذهن  خلال إتمام الواجبات المدرسية عبر الإنترنت. 

اسمح ببعض الوقت للاسترخاء قبل البدء في حل الواجبات المدرسية.  فبعد عودتهم من المدرسة مباشرة سيكونون جوعى ومتعبين ، لذا عليك  بتجهيز وجبات خفيفة صحية ومغرية. وتأكد من تناولهم بعض الماء و تشجعيهم على النشاط والحيوية  – بدلا من الانخراط في مشاهدة التلفاز لفترة طويلة  – عشرين أو ثلاثين دقيقة  قبل الجلوس لأداء الواجبات المدرسية ، بحسب تليغراف.  

وعندما يكون هناك عدة واجبات مدرسية مختلفة، فليكن الواجب الذي يستمتعون به هو ما يبدؤون به، حتى تكون البداية سهلة. ومن الأفضل أن تجعل المهمة الأكثر صعوبة هي الثانية، قبل أن يصيبهم الكلل ثم يتبعهما أي شيء آخر وإذا كان لدى الأطفال الأكبر سنا أكثر من ساعة من الواجبات المدرسية ، فشجعهم على أخذ استراحة قصيرة كل نصف ساعة للتمدد، ومن الممكن تناول بعض الماء والتحرك قليلا.

اظهر اهتماما حقيقيا. إذا شجعت طفلك على إخبارك ما الذي تعلمه، فإن هذا سيرسخ المعلومة أكثر وسيتذكرها بسهولة. كما أن اهتمامك يجعل مجهوداتهم جديرة بالاهتمام بصورة أكبر.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + تلغراف
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