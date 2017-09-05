شاهد: فرنسية تبتكر دمية مُحجبة تتلو القرآن

ابتكرت سيدة الأعمال والأُم الفرنسية سميرة أمارير بنفسها دمية تشبه باربي الشهيرة لكنها محجبة وتستطيع أن تتلو آيات القرآن.

وقالت أمارير إنها قامت بهذا الابتكار بعد أن أعياها البحث عن لعب أطفال مناسبة، يمكن أن تسلي الأطفال وتفيدهم فيما يتعلق بالتعريف بتعاليم الإسلام.

وتستطيع الدمية "جنة"، التي صممتها أمارير من الألف للياء، تلاوة أربعة من سور القرآن الكريم.

ودخلت جنّة بالفعل حيز الإنتاج التجاري، وتباع في دول الخليج.

وقالت أمارير: "عندما بلغت ابنتي جنة عامها الثاني كنت أبحث لها عن لعبة أو وسيلة تعليم. لذلك بحثت في كثير من المتاجر الإسلامية في فرنسا ولم أعثر على ضالتي".

وأضافت: "كانت الفكرة هي التوصل إلى لعبة تمكنها من تعلم القرآن بسرعة وسهولة أثناء اللعب".

وظهرت الدمية جنة مرتدية عباءة وغطاء رأس.

وصممت أمارير الدمية باستخدام برنامج كمبيوتر لعروض الأزياء واختارت لها بشرة داكنة بعض الشيء وقليلا من الزينة.

والسور الأربع من القرآن التي تتلوها الدمية قصيرة وسهلة الحفظ. وخلال أيام من بدء اللعب بالدمية بدأت ابنتها في تلاوة الآيات.

وانتقلت أمارير وأسرتها من منزلهم في فرنسا إلى الإمارات لتسويق الدمية في منطقة الخليج.

وبعد أربع سنوات والعديد من الرحلات لمصانع صينية لإنتاج الدمية ظهرت جنة في أوائل هذا العام في عدد من أسواق الخليج.