البث الحي
منوعات

شاهد: أردنيات يتحدين الصور النمطية ويعملن في محطة وقود

5/9/2017

في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عَمّان ترتدي فتيات ملابس العمال وهن في حالة تأهب للترحيب بالزبائن وتزويد سياراتهم بالوقود المطلوب، في كسر للصور النمطية بعدم صلاحيتهن لهذا العمل.

يأتي ذلك في إطار جهود شركة تسويق المنتجات البترولية "جوبترول"، التي تأمل أن تكافح البطالة والمحرمات الاجتماعية من خلال تدريب وتشغيل فتيات في محطات البنزين.

وتدربت أكثر من 30 فتاة على العمل يعمل ستة منهن حاليا بشكل فعلي.

وقالت إحدى هؤلاء الفتيات إنها كانت تتطلع لهذا العمل لأنه يمثل تحديا مثيرا بالنسبة لها.

وأضافت أمل خطيب، التي تعمل في محطة بنزين، أنه رغم أن بعض الناس ليسوا متقبلين لهذه الفكرة، فإن كثيرين الآن صاروا يتقبلون عملهن في هذه المهنة، بل وأصبحوا يشجعون الفتيات على عملهن.

ويمثل ارتفاع معدل البطالة بين النساء مشكلة ضخمة يعاني منها الاقتصاد الأردني. ويفيد البنك الدولي أن 22% فقط من النساء في الأردن يشاركن في القوى العاملة في مقابل 87% من الرجال.

وتأمل شركة جوبترول أن تجذب مزيدا من النساء للقوى العاملة من خلال عرض ساعات عمل ملائمة ورواتب جيدة.

لكن عمل الفتيات في محطة الوقود بدا مرفوضا حتى بين بعض النساء، وبعضهن من زبائن المحطة.

وبغض النظر عن ذلك تصر شركة جوبترول على مواصلة التوسع في المشروع وتشغيل مزيد من النساء في محطات بنزين عديدة في أنحاء المملكة الأردنية.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)