شاهد: أردنيات يتحدين الصور النمطية ويعملن في محطة وقود

في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عَمّان ترتدي فتيات ملابس العمال وهن في حالة تأهب للترحيب بالزبائن وتزويد سياراتهم بالوقود المطلوب، في كسر للصور النمطية بعدم صلاحيتهن لهذا العمل.

يأتي ذلك في إطار جهود شركة تسويق المنتجات البترولية "جوبترول"، التي تأمل أن تكافح البطالة والمحرمات الاجتماعية من خلال تدريب وتشغيل فتيات في محطات البنزين.

وتدربت أكثر من 30 فتاة على العمل يعمل ستة منهن حاليا بشكل فعلي.

وقالت إحدى هؤلاء الفتيات إنها كانت تتطلع لهذا العمل لأنه يمثل تحديا مثيرا بالنسبة لها.

وأضافت أمل خطيب، التي تعمل في محطة بنزين، أنه رغم أن بعض الناس ليسوا متقبلين لهذه الفكرة، فإن كثيرين الآن صاروا يتقبلون عملهن في هذه المهنة، بل وأصبحوا يشجعون الفتيات على عملهن.

ويمثل ارتفاع معدل البطالة بين النساء مشكلة ضخمة يعاني منها الاقتصاد الأردني. ويفيد البنك الدولي أن 22% فقط من النساء في الأردن يشاركن في القوى العاملة في مقابل 87% من الرجال.

وتأمل شركة جوبترول أن تجذب مزيدا من النساء للقوى العاملة من خلال عرض ساعات عمل ملائمة ورواتب جيدة.

لكن عمل الفتيات في محطة الوقود بدا مرفوضا حتى بين بعض النساء، وبعضهن من زبائن المحطة.

وبغض النظر عن ذلك تصر شركة جوبترول على مواصلة التوسع في المشروع وتشغيل مزيد من النساء في محطات بنزين عديدة في أنحاء المملكة الأردنية.