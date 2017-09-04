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منوعات|اسكتلندا

شاهد: ملكة بريطانيا تفتتح جسرا ضخما في أسكتلندا

4/9/2017

افتتحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا رسميا (الإثنين) أكبر مشروع للبنية التحتية في أسكتلندا خلال جيل وهو ثالث جسر يمر عبر نهر فورث بعد 53 عاما من افتتاحها الجسر الثاني.

والتقت الملكة البالغة من العمر 91 عاما مع عمال وأطفال مدارس تجمعوا عند الجسر قبل قص شريط أزرق إيذانا بافتتاح المشروع فيما مرت مجموعة من السفن تحت الجسر وحلقت طائرات تتبع القوات الجوية الملكية في الأجواء.

ويربط الجسر الذي سيحمل اسم كوينزفيري كروسينج وقيمته 1.35 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار أمريكي) العاصمة أدنبره بشمال أسكتلندا وسيكون أطول جسر من نوعه في العالم إذ سيبلغ طوله 2.7 كيلومتر.

وتصف المملكة الجسور الثلاثة عبر نهر فورث والتي بنيت في ثلاثة قرون مختلفة بأنها "مآثر الهندسة الحديثة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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