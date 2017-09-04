شاهد: متاجر السكاكين تزدهر في مصر بسبب عيد الأضحى

يعمل علي السنان وفريقه بلا كلل خلال عيد الأضحى في ورشة صغيرة للسكاكين بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية.

في مثل هذا الوقت من كل عام يدب النشاط في ورشة السنان فيصطف الزبائن لشراء السكاكين الجديدة أو سن سكاكينهم القديمة التي سيستخدمونها في نحر الأضاحي.

وورشة علي السنان، التي أسسها جده في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، واحدة من قلة من نوعها مازالت موجودة لسن السكاكين بالطرق التقليدية.

فالعمال يحركون نصل السكين على عجلة دوارة مصنوعة من الرخام تسمى حجر السن وتدور بمحرك وتغمر بالماء بالحين والآخر حتى لا تحدث شررا.

ويستورد السنان أنصال سكاكينه من سويسرا واليابان والصين ويصنع بعضها محليا.

وكانت الأنصال السويسرية هي الأفضل دائما لكنهم يلجأون الآن إلى الأنصال المصنوعة في الصين الأرخص ثمنا.

ومثل أصحاب أعمال آخرين في البلاد اضطر السنان للتكيف مع ارتفاع الأسعار منذ أن قامت مصر بتعويم عملتها العام الماضي.

وطبقت الحكومة عدة إجراءات تقشفية بعد التعويم قادت إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم مما زاد من أسعار البضائع والخدمات في مختلف أرجاء البلاد.

وبدأ عيد الأضحى يوم الأول من سبتمبر أيلول.