شاهد: لحظات مميزة لولادة باندا من فصيلة نادرة

احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لولادة باندا من فصيلة نادرة، بثت حديقة حيوان في وسط فرنسا لقطات تظهر لحظات ولادته وأيامه الأولى.

وخلال الولادة، كان وزن الباندا الذكر وردي اللون – ويدعى "ميني يوان زي"- 142 غرامًا، وهو صغير مقارنة بأمه (هوان هوان) التي يبلغ وزنها 86 كيلوغرامًا.

ولدت الأم توأمين، لكن البكر كان ضعيفا للغاية ولم يستطع البقاء على قيد الحياة.

وتم استقدام هوان هوان وشريكها (يوان تسي) من الصين لمدة 10 سنوات.

وتتم مراقبة ولادة الباندا عن كثب بسبب ندرة هذا الحيوان، إذ لا يوجد سوى 1800 باندا في البرية بالصين وحوالي 400 داخل حدائق حيوانات.