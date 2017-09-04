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شاهد: سباق غريب لرمي أقراص "روث البقر المجفف" في الهواء

4/9/2017

ألقى عشرات المتسابقون "أقراص روث البقر المجفف" في الهواء خلال مهرجان سنوي غريب ومضحك في بلدة برايري دو ساك بولاية ويسكونسن الأمريكية، السبت.

وتنافس المتسابقون صغارا وكبارا على "الجائزة الكبرى!"، وفق منظم الفعاليات جيرمي بينغس.

وتأتي رقائق أو أقراص الروث من الأبقار في مزرعة محلية، حيث يتم وضعها في الشمس قبل شهر تقريبًا لتجفيفها.

وتقول ماريتا ريوتر، التي كانت في لجنة المهرجان منذ ما يقرب من ثلاثة عقود "كلها تتغذى على المراعي، لذلك كل الأعشاب التي تأكلها وحاجتها إلى الألياف العالية لجعلها أكبر سمكًا وأكثر كثافة".

وأضافت أنه يتم تخزين رقائق الأكثر دواما وإعادة استخدامها.

وفي هذا العام، اجتذبت المنافسة، التي أصبحت الآن في عامها الـ 43، متسابقين من جميع أنحاء الولايات المتحدة ومن دول بعيدة مثل هولندا والبرتغال.

وتنص قواعد المسابقة على أن تكون رقائق أو أقراص روث البقر بقُطر على الأقل ست بوصات (15 سنتيمترًا) للتأهل، وإذا كسر القرص في منتصف الرمي، فإن القطعة التي طارت لأبعد مسافة هي التي يتم عدها.

كما لا يسمح للمتسابقين بارتداء القفازات، ولكنهم قد يلعقون أصابعهم للحصول على قبضة أفضل، وفقا لموقع المهرجان.

المصدر : رويترز
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