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اعتقال زعيم مافيا إيطالي بأوروغواي بعد هروبه 23 عاما

روكو مورابيتو، زعيم مافيا ندرانجيتا الإيطالية
روكو مورابيتو، زعيم مافيا ندرانجيتا الإيطالية
4/9/2017

ألقت الشرطة القبض على أحد أبرز خمسة هاربين من إيطاليا، وهو روكو مورابيتو، زعيم مافيا ندرانجيتا، بعد 23 عامًا من هروبه، وتم اعتقال مورابيتو في أوروغواي.

من جانبه، هنأ وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، شرطتي إيطاليا وأوروغواي في بيان أصدره، الاثنين، لتعاونهما في القبض على "الهارب رقم واحد" من عصابة ندرانجيتا.

وكانت قد تمت إدانة مورابيتو (50 عامًا) غيابيًا، بالانتماء إلى منظمة المافيا وتهريب الكوكايين، إلى جانب جرائم خطيرة أخرى، ويجب أن يقضي عقوبة السجن لمدة 30 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية في أوروغواي في بيان منفصل، إنه قد تم الأحد، إلقاء القبض على مورابيتو في فندق بوسط مونتفيديو، مضيفة أنه قد تم إلقاء القبض على زوجته أيضًا.

وكان مورابيتو استخدم جواز سفر برازيلي مزيف، تحت اسم فرانسيسكو كابيليتو، كما تم إلقاء القبض على زوجته (54 عامًا) وهي من أنغولا، في منزلهما بمنتجع بونتا ديل إيست الفاخر.

ويعيش الزوجان في فيلا مزودة بحمام سباحة، بحسب الصور الصادرة عن الوزارة، وأضافت أنه من المقرر أن يتم احتجاز مورابيتو لمدة 3 أشهر في الوقت الذي يتم فيه التعامل مع طلبات تسليمه.

وصادرت السلطات في أوروغواي عدة أغراض، شملت بندقية و13 من الهواتف المحمولة و12 بطاقة ائتمان و150 صورة خاصة ببطاقات الهوية لمورابيتو في ملابس مختلفة، وسيارتين وأكثر من 50 ألف دولار نقدًا.

و"ندرانجيتا" هي منظمة إجرامية في إيطاليا تتركز في كالابريا، وعلى الرغم من عدم شهرتها خارج البلاد إلا أنها تمكنت من أن تصبح منظمة الجريمة الأقوى في إيطاليا في أواخر التسعينات وأوائل القرن الحالي.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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