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أنجلينا جولي تخطط للعودة أمام الكاميرات

تعود أنجلينا جولي قريبا أمام الكاميرات بجزء جديد من الفيلم الخيالي "ملافسينت"
تعود أنجلينا جولي قريبا أمام الكاميرات بجزء جديد من الفيلم الخيالي "ملافسينت"
4/9/2017

تخطط نجمة هوليوود الشهيرة أنجلينا جولي (42 عامًا) للعودة أمام الكاميرات عقب عام من الانقطاع.

وقالت في تصريحات لمجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية أنها انقطعت عن العمل لأكثر من عام بسبب وضعها العائلي لتعتني بأطفالها.

وذكرت جولي أنها تأمل العودة للعمل خلال الأشهر المقبلة، وقالت "عندما يواتني الشعور بأنه حان الوقت بالنسبة لي للعودة إلى العمل، سيمكنني حينها العمل مجددًا".

وأوضحت جولي أن دورها المقبل سيكون غالبًا جزءًا جديدًا من الفيلم الخيالي "ملافسينت"، وقالت إنها تتطلع لذلك.

وأضافت أن هناك عروضًا كثيرة متنوعة مطروحة أمامها حاليًا، مثل سيناريو بعنوان "كليوبترا"، لكنها لم توافق على أي منها حتى الآن.

يذكر أن جولي تقدمت قبل عام بطلب أمام المحكمة للطلاق من زوجها النجم الشهير براد بيت عقب عامين من زفافهما، ثم أوقفت إجراءات الطلاق مؤخرًا.

وكان آخر أعمال جولي الفيلم الذي أخرجته بعنوان "في الأول قتلوا والدي" والذي يُعرض على شبكة البث العالمية "نيتفليكس".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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