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منوعات|الهند

شاهد: هنود "يقدّسون" الأسلحة في مهرجان هندوسي

30/9/2017

عبر مواطنون هنود في مختلف أنحاء البلاد عن تقديسهم للأسلحة في مهرجان دوسيرا الهندوسي (السبت).

ويحيي الهندوس في هذا المهرجان ما يقولون إنه ذكرى انتصار الإله راما، رمز الخير، على الإله رافانا، الذي يرمز للشر.

ويعتقد الهندوس أن الإله راما تمكن من هزيمة رافانا وأنقذ زوجته المختطفة سيتا.

وخلال الاحتفالات قام العديد من قيادات الشرطة والضباط والجنود بالتجمع بوسط مدينة بوبال، واضعين أسلحتهم إلى جوار صورة للآلهة الهندوس، وهم يؤدون طقوس الاحتفال الديني.

وقال مفتش الشرطة في بوبال الجنرال يوغيش تشودري إنهم يقدسون الأسلحة طلبا لقدرة أكبر على الحكم والتمييز عند استخدام هذه الأسلحة في حماية الناس.

وفي مدينة رايبور بوسط البلاد قدم مواطنون هندوس الصلوات في أحد المعابد واضعين أسلحتهم إلى جوار الإلهة دورغا.

وتكررت مشاهد مشابهة في مدينة كلكتا حيث صلى عشرات الأشخاص من أجل الأسلحة التي وضعوها أمام آلهة الهندوس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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